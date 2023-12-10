الانتخابات الرئاسية.. رئيس جامعة المنوفية يدلي بصوته في لجنة بشبين الكوم

أدلى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر علي مدار ثلاثة أيام، وذلك بمقر لجنة مدرسة الوعي القومي الإعدادية بشبين الكوم ، معربا عن إعجابه بالمشهد السياسي الذي يعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها الدولة المصرية.

وناشد القاصد الشعب المصري بضروة المشاركة السياسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية موجها مواطني المنوفية بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذي كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والتنمية.

وحث القاصد جميع منتسبي الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية كواجب وطني ، كما وجه عمداء الكليات بتيسير إدلاء منتسبي الكليات بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأكد القاصد أن اللجنة الدائمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي إستعداد قيام منتسبي الجامعة بالإدلاء بأصواتهم.

وقدمت الجامعة كل التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويتابع رئيس الجامعة لحظة بلحظة الخطة التي أعدتها قطاعات ووحدات الجامعة بالإدارة العامة للجامعة والمستشفيات والمدن الجامعية لتيسير عملية التصويت بلجان المحافظة المختلفة.

كما تابع القاصد خطة الجامعة في توفير وسائل الإنتقال إلي اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطني .

وشدد القاصد علي جاهزية المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة لتوفير الرعاية الطبية واستقبال الحالات الطارئة والتي تحتاج إلي رعاية عاجلة أثناء فترة الانتخابات ، بالإضافة إلي إستعداد الأمن الداخلي بالجامعة للتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية والامنية لتيسير أعمال العملية الانتخابية .