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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. ازدحام أمام لجان حي الأربعين بالسويس للإدلاء بأصواتهم

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شهد لجان الانتخابية بحي الأربعين بمحافظة السويس ازدحام من قبل المواطنين للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول والتى تستمر لمدة ٣ أيام.

وشهدت لجان الأربعين إقبال من قبل المواطنين من مختلف الاعمار السنية منذ فتح باب فى الساعة التاسعة صباحا حتى عصرا اليوم.

من جانبه قال جمال حمدي الجميل، القيادي بحزب مستقبل وطن بالسويس ، إن المشاركة الفعالة والصورة التي قدمها أهالي حي الأربعين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، تعبر عن وعي وثقافة أهالي السويس، وادراكهم للمرحلة الحالية التي تشهدها الدولة المصرية. 
 

وأضاف عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أن المشهد امام اللجان أظهر مدى اهتمام المصريين بصناعة مستقبلهم، وحرصهم على استكمال ما بدأته الدولة المصرية.
 

وتابع أن ما شهدته لجان المغتربين في المحافظة سواء داخل المدينة او في قطاع السخنة، تكشف حرص العاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمصانع والشركات على التنمية المستدامة، والتي لن تتحقق إلا بتوافر الامن الاقتصادي بما يضمن جلب الاستثمارات ومزيد من المشروعات بالمناطق الاقتصادية.

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IMG-20231210-WA0076
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