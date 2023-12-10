الانتخابات الرئاسية 2024.. الآلاف بميناء وشركات السخنة يدلون بأصواتهم

توافد الآلاف من العاملين من ميناء وشركات السخنة، اليوم الأحد، إلى لجنة الوافدين رقم ٦ بميناء السخنة ، فى يومها الأول من أجل الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ وسط تأمين من قبل عناصر الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس.

وشهدت لجنة الوافدين بميناء السخنة توافد العاملين بميناء السخنة و الشركات التى تعمل داخل الميناء علاوة على الشركات المجاورة للميناء.

وقال المشاركون في العملية الانتخابية أنهم حضروا للمشاركة في العملية الانتخابية لضمان الاستقرار وتوفير الأمن والأمان داخل البلاد ولاختيار رئيس قوي لديه خبرة كبيرة في إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه مصر من الخارج .

يذكر ان محافظة السويس بها ٤٩ مركز انتخابي وتضم ٦١ لجنة فرعية ويبلغ عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي، ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية بعدد ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب.. وحي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي .. وحي فيصل به ١٣ مركز انتخابي ١٥ لجنة فرعية وعدد الاصوات١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي..

ويضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية... ٢١٦٤٣ ناخب، اما حي الجناين يوجد به ٩ مراكز انتخابية تشمل ١٠ لجان فرعية ويبلغ عدد الناخبين ٧٨٣٨٩ ناخب بالجناين

اما عدد لجان الوافدين علي مستوي محافظة السويس 6 لجان موزعة علي جميع الأحياء.. وبذلك يبلغ اجمالي عدد اللحان الفرعية 61 لجنة فرعية بما فيهم لجان الوافدين.

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