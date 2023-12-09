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السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الصحفيين تهيب بتسهيل عمل أعضائها في الانتخابات الرئاسية وتدشن غرفة عمليات

الصحفيين
الصحفيين
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أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات بحضور أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.
وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من 10 ديسمبر الجارى، الذى سيشهد بدء التصويت الانتخابى فى الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.
وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01280992299).
وتهيب النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفى محيطها.
  السكرتير العام           نقيب الصحفيين

جمال عبد الرحيم             خالــد البلشى

غرفة عمليات الصحفيين اتخابات الرئاسة 2024