رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية



تابع الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى الاستعدادات النهائية لمنتسبى الجامعة فى الانتخابات الرئاسية التى تعد واجب وطنى والمقرر اجراؤها ايام 10و11و12 ديسمبر الجارى، وإعداد ملف لمؤشرات أداء المشاركة على مستوى الجامعة وعلى مستوى كل مركز به طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين لمتابعة الإدلاء بأصواتهم.



وأشار إلى أن الجامعة منذ الإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية أعدت خطة لتأدية هذا الدور الوطني على مدى شهرين متتاليين (أكتوبر ونوفمبر 2023)، تضمنت تحديد الأهداف وآليات التنفيذ وضمان الجودة وتقييم الأداء والنشر والاستمرارية، مع توثيق التجربة والتعلم منها ورصد الدروس المستفادة لاستخدامها في الأعمال المستقبلية. شملت الخطة ثلاث مراحل؛ التخطيط، التنفيذ، التقييم.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تشكيل فرق عمل عبارة عن (7) لجان؛ منها (5) على المستوى المؤسسي (اللجنة الاشرافية العليا، اللجنة الإعلامية، لجنة النقل، لجنة المتابعة والتقييم، لجنة العلاقات العامة)، ولجنة تنفيذية على مستوى أمانة الجامعة والإدارات العامة، ولجنة تنفيذية على مستوى الكليات، وتم تحديد الصلاحيات والمسئوليات لكل لجنة وعلاقة كل هذه اللجان مع بعضها البعض في هيكل تنظيمي لإدارة الملحمة الوطنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المنخرطين في هذه اللجان (120) أكاديمي وإداري.



ولفت "عكاوى" إلى أنه تم تقسيم الطلاب المغتربين (من خارج محافظة قنا) إلى (258) مجموعة بمعدل (50) طالب لكل مجموعة، وتم جمع بيانات عن هؤلاء الطلاب تشمل الاسم كاملاً، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، العنوان، الكلية، الفرقة وغيرها من البيانات، وتم تكليف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإشراف على المجموعات الطلابية

وفى هذا الصدد، أوضح رئيس الجامعة أن هناك خطة تم اعدادها لنقل طلاب وطالبات المدن الجامعية تبدأ عملها من الساعة الثالثة عصرا خلال الثلاث أيام الخاصة بالانتخابات الرئاسية يشرف عليها اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية.



أضاف أنه تم تشكيل فرق عمل استهدفت تحديد مقار لجان الانتخابات حسب إقامة الطلاب من مواطني محافظة قنا وتوزيعهم في مجموعات على المراكز والقرى والنجوع.



وقال رئيس الجامعة أنه تم تصميم (5) أنواع من البطاقات (النماذج) بإجمالي (331) بطاقة؛ شملت بطاقات مجموعات الطلاب (258 بطاقة)، بطاقات الباصات التي تنقل الطلاب من الكليات إلى مقار اللجان (10 بطاقات)، بيانات الميكرو باصات التي تنقل الطلاب من المدن الجامعية إلى مقار الانتخابات (40 بطاقة)، بطاقات الكليات الخاصة بنقل مجموعات الطلاب (20 بطاقة)، بطاقة خطة النقل الشاملة لجميع الرحلات (3 بطاقات بمعدل واحدة لكل يوم انتخابي).



وتابع رئيس الجامعة أنه تم إعداد خطة إعلامية وتوعوية شملت عدد من المطويات والرسائل الإعلامية والفيديوهات التحفيزية والأخبار الصحفية، وتم عقد عدد من الندوات التوعوية، وتكليف أعضاء هيئة التدريس بتوعية الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية قبيل البدء في المحاضرات، والتشجيع عن طريق منح الطلاب الذين يشاركون في هذه الملحمة الوطنية شهادة مشاركة تضاف إلى السجل المهاري للطلاب والجاري تنفيذه في جامعة جنوب الوادي.



كما تم تصميم أدوات للمتابعة والتقييم والمتابعة شملت تخصيص مسئولين للمتابعة الميدانية وحزمة من (19) مؤشر أداء تضمنت المؤشر وكيفية حسابه والبيانات اللازمة لحسابه والمستهدف.



