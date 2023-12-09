انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للسينما البيئية في قابس

انطلقت الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للسينما البيئية في مدينة قابس بجنوب شرق تونس، الجمعة، تحت شعار "في السينما أكثر من حياة" بمشاركة 35 فيلما وثائقيا بيئيا.

ويهدف المهرجان الذي بدأ محليا واكتسب الصفة الدولية إلى استغلال السينما كوسيلة للتوعية والتغيير الاجتماعي تجاه قضايا البيئة والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.

تشارك في دورة هذا العام أفلام من تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان والعراق وليبيا وسلطنة عمان وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الممثلة والمخرجة التونسية وحيدة الدريدي وعضوية كل من المخرج السوري المهند كلثوم والمنتج اللبناني محمد عباس السارجي والسيناريست المغربي نور الدين جامي والمخرج العراقي حسين العكيلي.

وبجانب العروض السينمائية المتاحة للجمهور بالمجان يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 11 ديسمبر ، ورش عمل وندوات وفعاليات ثقافية إضافة إلى أنشطة تفاعلية موجهة للأطفال.