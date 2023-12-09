جاهزية 37 مدرسة بشمال سيناء لاستقبال الانتخابات الرئاسية

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء في بيان اليوم عن جاهزية 37 مدرسة بها لجنة انتخابية بالمحافظة لاستقبال المواطنين للاستحقاق الانتخابي للرئاسة وأنه تم تشكيل عمل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الـ6 برئاسة مدير الإدارة بكل إدارة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والغرفة المركزية بديوان عام المحافظة.

وأكد رضوان علي استمرار رفع درجة الاستعداد وجاهزية المدارس للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن عدد المدارس اللتي سيتم فيها عملية الإستحقاق الإنتخابي للرئاسة 37 مدرسة على مستوى المحافظة وهي في مدينة العريش 18 مدرسة وهي بقسم أول العريش 4 مدارس وهي مدرسة الشهيد أحمد سلامة حمدان ب، ومدرسة الشهيدة سلمى سعيد أبو السعيد ب، ومدرسة عباس صالح ب، ومدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم سليمان التجارية بنين بالريسة. وقسم ثان العريش 7مدارس وهي مدرسة احمد عرابي الابتدائيه، مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين، مدرسة الشهيد شريف محمد حسين تعليم اساسي، مدرسة الشهيد النقيب رفيق عزت الإعدادية بنين، مدرسة الشهيدة الدكتوره بسمه سعيد راشد الإعدادية بنات، مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائيه، مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات، وقسم ثالث العريش 3مدارس وهي مدرسة العريش الثانوية الصناعية المتقدمة، مدرسة الشهيد محمد حمدى بكير للتعليم الأساسي، مدرسة السادات الإعدادية بنين وقسم رابع العريش 4مدارس وهي مدرسة أبو حنيفة الابتدائيه، مدرسة الشهيد علاء الريس ثانوية بنات، مدرسة الشهيد محمد علي ماهر الابتدائية، مدرسة حمدي عواد الابتدائية.

واكد رضوان إنه تم تجهيز المدارس المخصصة لاستقبال الناخبين وجري تجهيزها بجميع المستلزمات اللازمة من نظافة داخل المدارس وخارجها، وتجهيز دورات المياه وكذلك أماكن الانتظار وإضاءة اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين وتجهيز مولدات الكهرباء، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وغير القادرين علي السير.

ومركز نخل مدرسة واحدة وهي مجمع التمد للتعليم الأساسي، ومركز الشيخ زويد مدرستان وهي مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة الشهيد النقيب محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي بنين، ومركز رفح مدرستان وهي مدرسة الشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركه، مدرسة الغزالي الثانوية للبنات.

وفي مركز الحسنة مدرستان ومعهد أزهري (معهد الشهيد حمادة فتحي الديني الأزهري، والمدرسة هي مدرسة بغداد الابتدائية المشتركة، مدرسة القسيمة الابتدائية).

وفي مدينة بئر العبد الاإجمالي 12مدرسة ومعهد أزهري إعدادي ثانوي بنين، داخل بئر العبد 6 مدارس ومركز رمانة 6 مدارس وهي مدرسة بئر العبد الابتدائية، مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات، مدرسة الخربة الابتدائية، مدرسة السادات الابتدائيه المشتركه، مدرسة بئر العبد الثانوية العسكرية بنين، مدرسة الروضه الإعدادية المشتركة ومدرسة كمال العو الابتدائيه، مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي، مدرسة الكرامة الابتدائية، مدرسة رمانة الابتدائية المشتركة، مدرسة سالم اليماني الابتدائية المشتركة، مدرسة متعب هجرس الابتدائية المشتركة.