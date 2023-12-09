ضبط 50 طن أرز بمخزن تاجر في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر و 10 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور ، بالإضافة لضبط 4 محلات ملابس ومستحضرات تجميل لعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك ولعدم الإمساك بفواتير ضربية ولعدم الإعلان عن أسعار المنتجات و الإعلان عن سياسة الاستبدال والإسترجاعن وذلك بمركز دمنهور.

وبحملة مماثلة بمركز أبوحمص تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كما تمكنت إدارة تموين أبو المطامير من ضبط 50 صفيحة جبنة داخل مصنع بدون تراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.