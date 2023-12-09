جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات اليوم العلمي الثاني لكلية التمريض بالتعاون مع "جنوب الوادي"



شاركت كلية التمريض بجامعة سوهاج، فى تنظيم فعاليات اليوم العلمي الثاني للكلية، بالتعاون مع كلية التمريض بقنا والذى أقيم بجامعة جنوب الوادي، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تحرص على تنمية جانب الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، لإثراء المجالات البحثية والنواحي الأكاديمية، ولاسيما مع جهات الاختصاص المماثل، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، مقدمًا له خالص الشكر والتقدير لدعمه ورعايته مثل تلك الفعاليات العلمية القيمة.

وأكد النعماني، أن اليوم العلمى ناقش هذا العام موضوعات وثيقة الصلة بمجالات التمريض والرعاية الصحية ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأهمية ذلك فى بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غنى عبد الناصر عميدة الكلية، أن فعاليات اليوم العلمي الثاني جاءت بعنوان "المستشفيات الخضراء والرعاية الشاملة"، وقد تضمن اليوم عدد من الجلسات العلمية التى دارت حول موضوعات الغلاف الأخضر، الصحة البيئية، وتنمية الموارد البشرية المستدامة، والنظام الغذائي الأخضر، مضيفة أن اليوم العلمى ناقش عدة محاور ومنها البيئة الخضراء والاستدامة داخل المستشفيات، تطوير الرعاية الشاملة، وأيضًا الرعاية الصحية الأولية والأمان الوظيفي.

جدير بالذكر أن اليوم العلمي الثاني لكلية التمريض حضره الدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية بقنا، والدكتورة نادية صالح مدير المعهد الفني للتمريض بسوهاج، وبمشاركة ٢٥ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقد شاركت الكلية بعدد ٥ أبحاث علمية خلال فعاليات اليوم العلمي، وقام رئيس جامعة جنوب الوادي بتكريم الدكتورة غني عبد الناصر، والدكتورة نادية صالح لجهودهم فى تنظيم فعاليات اليوم العلمي الثاني.