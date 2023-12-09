مذبحة الميراث في حدائق المعادي.. الشرطة تناقش الجيران بحثا عن شركاء في الجريمة

يناقش فريق من رجال مباحث القاهرة شهود العيان والجيران فى واقعة مذبحة حدائق المعادى التى أقدم فيا شاب على قتل ابيه وأمه وشقيقه وصديق شقيقه بسبب خلافات على الميراث.

وتحفظ رجال الشرطة علي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات التفصيلية حول الواقعة والتأكد من وجود شركاء آخرين ساعدوا المتهم فى تنفيذ جريمته.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شاب قتل أبيه وأمه وشقيقه وصديق شقيقه بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام.

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفين داخل منزل بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثث رجل وسيدة وشابين وتبين قيام نجل الاول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم بسكين بسبب خلافات على الميراث والقى القبض على المتهم، وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة