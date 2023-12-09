الانتخابات الرئاسية 2024.. سكرتير مساعد البحيرة يتفقد مقار اللجان الانتخابية بقرى مركز المحمودية

تفقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، عددا من مقار اللجان الانتخابية بقرى مركز المحمودية، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية، في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتفقد "غطاس"، عددا من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة عمر طوسون الثانوية بنين - مدرسة الزهور الإعدادية - مدرسة الشهيد محمد أحمد ناصر الثانوية بنات - مدرسة ديروط الإبتدائية - مدرسة كوم النصر الإبتدائية - مدرسة حمد منيسى للتعليم الأساسى).

وشدد السكرتير العام المساعد، على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل، مؤكداً على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.