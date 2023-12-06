رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الألسن

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الالسن بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور الهلالي الشربيني وزير التريية والتعليم الاسبق والاستاذ المتفرغ بجامعة المنصورة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون التعليم والطلاب.

رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الاسبق، فى رحاب الجامعة، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون التعليم والطلاب، كما رحب باعضاء لجنة اختيار عميد كلية الالسن متمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري امين عام الجامعة.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد دسوقي، حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.