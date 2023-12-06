المشدد 3 سنوات لعاطل أصاب عامل بعاهة مستديمة في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات في اصابه شاب بعاهة مستديمة بيده اليسري في مشاجرة بالسلام.

وأسندت النيابة العامة للمتهم س.ع عاطل حيازة سلاح أبيض مطواه بدون مسوغ واصابه المجني عليه ف.ح عامل بعاهه مستديمة وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه علي خلافات مع المجني عليه بسبب مبلغ مالي اقترضه منه ورفض اعادته وتعدي عليه بالسب والشتائم .

وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات نشوب مشاجرة وسقوط مصاب وتم نقله إلي المستشفي وتبين إصابته بعاهه مستديمة في يده اليسري نتيجة طعنه من سلاح أبيض مطواه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مكان المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



