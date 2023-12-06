هويلاند يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد فى قمة تشيلسى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة الصدام القوي بين مانشستر يونايتد الذى يستضيف نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

حيث يدخل الفريقان اللقاء بدافع تحسين موقعهما في جدول الترتيب ، والذى يعانى كل فريق منهم من التدهور فى نتائجة فى الفترة الأخيرة.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، لوك شاو، هاري ماجواير، آرون وان- بيساكا.

خط الوسط: ماينو، مكتوميناي، جارناتشو، فيرنانديز، راشفورد.

خط الهجوم: هويلاند.



ويأمل الهولندي إريك تن هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيوكاسل في الجولة الماضية، والتي كسرت سلسلة 3 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند 24 نقطة في المركز السابع.



حيث يتواجد فريق تشيلسى في المركز العاشر برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن برينتفورد، بينما يقع مانشستر يونايتد فى المركز السابع برصيد 24 نقطة.