وصول 19 جريحا فلسطينيا من غزة عبر ميناء رفح البري

أكد مصدر طبي برفح، اليوم الأربعاء، وصول 19 جريحا إلى الأراضي المصرية عن طريق ميناء رفح البري.

وقال المصدر - في تصريح - إنه يجرى نقل المصابين للعلاج في المستشفيات في مصر وعدد من المستشفيات بالدول العربية.

وكانت مصر قد استقبلت 566 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 300 مرافق، بالإضافة إلى عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1256 مصريا، من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.