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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة الكيماويات لدعم السيسى بالانتخابات في الإسكندرية.. صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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انطلقت فعاليات المؤتمر العمالي "مستقبل الأمة" للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عماد حمدي، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية.

وشهد المؤتمر توافد الآلاف من الأعضاء من كل أنحاء المحافظه، للمشاركة في المؤتمر حاملين الاعلام وصور لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من القيادات السياسية والنقابية والشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة الاسكندرية، بالإضافة إلى العاملين وأعضاء النقابات الفرعية ولجانها النقابية بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

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