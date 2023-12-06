صحة الدقهلية: الكشف على 1809 مرضى خلال قافلة علاجية بميت غمر

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، الكشف على 1809 مرضى خلال قافلة طبية علاجية يومي الاثنين والثلاثاء في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، أن القافلة الطبية ضمت 11 عيادة منها 6 متنقلة ( 2 باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة- جراحة ) والباقي داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وجرى الكشف على 281 مواطن بعياد الباطنة ، و357 طفل بعيادة الأطفال، و138 بعيادة الجراحة، و 248 بعيادة الجلدية، و78 بعيادة الأسنان، و151 مواطن بعيادةالرمد، و173 بعيادة الأنف والأذن، و 221 بعيادة العظان، و 144 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء عدد 277 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلاً عن فحوصات لـ 158 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 27 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 145 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.

قافلة طبية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية

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