وزارة العمل : مبادرة بمجمع مدارس هيئة قناة السويس لنشر ثقافة السلامة ببورسعيد

قالت وزارة العمل ، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا " بمجمع مدارس هيئة قناة السويس الخاصة المعتمدة، إبتدائي و إعدادى (آمون سابقا) ببورفؤاد ، بحضور 35 طالباً ، وبمشاركة مدرسة طلعت حرب التجريبية المتميزة للغات ، ومدرسة بورفؤاد الإعدادية بنون ، نظمها مكتب السلامة ببورفؤاد تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .

يأتي ذلك استمرارا لسلسلة الندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب المدارس لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ علي سلامتهم وسلامة المنشأت التعليمية، حيث أن مرحلة الطفولة من المراحل التأسيسية في حياة الإنسان والذي يكتسب فيها جميع الخبرات وصفاته الحياتية ، تناولت المبادرة عدة محاضرات علمية حول حالات الطوارئ والخطط الخاصة بتأمين المنشآت ، ومفاهيم السلامة والصحة المهنية .

واوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان ندوات التوعية تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى القطاعات المختلفة لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحافظ على الأرواح والممتلكات ويحميها من المخاطر .

وأضاف مدير المديرية انه استقبله خلال الندوة أحمد الجباس مدير المدرسة ، مشيراً فى كلمته إلى أهمية وضرورة تعلم الأطفال منذ الصغر بأهمية السلامة والصحة المهنية وكيفية الإلتزام داخل المدرسة وخارجها وبخاصة في حالات الطوارئ بتعليمات السلامة والصحة المهنية واعتبارها منهج حياة ، كما قام الكيميائي فايز رخا بإلقاء محاضرة عن مفاهيم السلامة وكيفية التعامل عند حدوث كارثة وطريقة الإخلاء وتنفيذ التعليمات ورقم الحماية المدنية لمعرفة التلاميذ به، وكيفية التعامل مع طفاية الحريق، و مفهوم علم الارجانومكس وحمل الحقيبة المدرسية. وقامت الكميائية ايمان مسعد بعمل ورشة عمل مع الطلبة لبيان مدي الاستفادة وتطبيق مفاهيم السلامة ، بحضور الكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد ، والكيميائية السيدة اسماعيل مدير مكتب السلامة بورسعيد، وباحثين من الإدارة ومفتشين سلامة من مكتبي بورفؤاد وبورسعيد.

FB_IMG_1701859155657

FB_IMG_1701859153148

FB_IMG_1701859150888

FB_IMG_1701859148872

FB_IMG_1701859146770