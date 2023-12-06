ضمن "مهنتك مستقبلك".. افتتاح 4 دورات تدريبية تستهدف 80 متدربًا بأسوان

أشار فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إلى افتتاح 4 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية يستيفد منها 80 متدربا فى كل مهنة بواقع 20 متدربا فى كل دورة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى بهدف تدريب الشباب من الجنسين على مهن يتطلبها سوق العمل فى التفصيل والخياطة وصيانة المحمول والتطريز وصيانة الحاسب الآلى.

ولفت إلى أن مدة الدورات تتراوح بين 30 يومًا وحتى 56 يومًا حيث يحصل فيها المتدرب خلال الأسبوع الأول على مهارات حياتية، ويتم تقديم وجبه خفيفه مع صرف بدل انتقال لكل متدرب عن كل يوم تدريبى يصل إلى 60 جنيهًا يومًا.

وجاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ووفقًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد فوزى صابر على مدى الجدية لدى المتدربين للإقبال على هذه الدورات التدريبية لما لها من عوائد إيجابية متعددة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاتة، ومحافظ أسوان اللواء شرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية والتى يتطلبها سوق العمل الحر .

كما قدموا الشكر للقائمين على توفير المكان الملائم والمناسب لتنفيذ هذه البرامج التدريبية، ومؤكدين على عزمهم لبذل أقصى ما فى وسعهم لاكتساب أعلى المهارات والخبرات فى مجال كل مهنة .