السعودية تتفوق على الولايات المتحدة في مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي

فازت السعودية بالمرتبة الأولى في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) بعد حصدها أكبر عدد من الميداليات في المسابقة التي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأربعاء- أن 18 مشروعا سعوديا فاز بالمسابقة العالمية التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث مثل المملكة في المسابقة طلاب مراحل التعليم العام المختلفة.

وأضافت القناة، أن الولايات المتحدة حققت 10 ميداليات، فيما حققت الهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة.

وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم، وكان للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" السبق في تبنيها من أجل تطوير شباب المملكة ومدهم بالخبرات اللازمة التي تعينهم على استيعاب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفهم أهميتها وتأثيرها في مجالات الحياة مع تحفيزهم على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.