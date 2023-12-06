ليفربول يخشى مفاجآت شفيليد يونايتد ويسعى للقمة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "برامول لين"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق شيفيلد يونايتد، الذى يستضيف نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالثلاث نقاط، للتربع على وصافة ترتيب البريميرليج، والابتعاد عن مانشستر سيتى، والاقتراب من أرسنال المتربع على عرش الدورى الإنجليزى.

حيث يحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، ومتأخر بخمس نقاط عن أرسنال المتصدر بـ36 نقطة، بينما يقع شيفيلد يونايتد فى قاع الترتيب برصيد 5 نقاط.

ويمتلك فريق ليفربول سجلا تاريخيا أمام فريق شيفيلد يونايتد، حيث انتصر فى آخر 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن شفيليد لم ينهزم أمامه في 4 لقاءات في الدوري، بواقع فوزين وتعادلين.

وحقق ليفربول الفوز في آخر مباراتين له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد، وهو العدد نفسه من الانتصارات التي حققها خلال 11 زيارة سابقة له في الدوري، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

بينما يمر شيفيلد يونايتد، بأوضاع صعبة، وأقال مدربه بول هيكينبوتوم لسوء النتائج، وحل مكانه كريس وايلدر.