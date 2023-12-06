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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع الطائرة الـ35 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

الجسر الجوي الكويتي
الجسر الجوي الكويتي
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أقلعت الطائرة الإغاثية الـ35 من الجسر الجوي الكويتي، اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها مساعدات إغاثية من خيام وبطاطين وملابس ثقيلة للتخفيف من آثار فصل الشتاء على سكان قطاع غزة.
ويأتي استمرار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه إزاء ما يتعرض له من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، علاوة على تدمير المستشفيات ومراكز الإيواء وسائر البنى التحتية بالقطاع.

الجسر الجوي الكويتي مطار العريش غزة