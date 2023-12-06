إقلاع الطائرة الـ35 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

أقلعت الطائرة الإغاثية الـ35 من الجسر الجوي الكويتي، اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها مساعدات إغاثية من خيام وبطاطين وملابس ثقيلة للتخفيف من آثار فصل الشتاء على سكان قطاع غزة.

ويأتي استمرار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه إزاء ما يتعرض له من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، علاوة على تدمير المستشفيات ومراكز الإيواء وسائر البنى التحتية بالقطاع.