شهد مسرح قصر ثقافة العريش، احتفالية بعنوان "من حقي أعيش في سلام"، شارك بها طلاب من شمال سيناء، تضامنا مع أطفال فلسطين، ضمن نشاط الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
بدأ الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم فقرة فنية للفنان رفعت الشوربجي، ثم فقرات فنية لفريق المواهب وعروض مسرح العرائس.
توالت فقرات الحفل بأنشودة للطالب أحمد عمر ثم استعراض فني بعنوان "الطفولة"، وفقرة شعرية للطالبة أمل حسين، وفقرة "أنا دمي فلسطيني" للطالب عمر مراد، واستعراض بعنوان "يا محتلة".
كما شهد الحفل افتتاح معرض فن تشكيلي شمل أعمالا فنية لرسومات وتصوير معاناة أطفال في فلسطين.
الحفل أقيم ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ونظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.
ثقافة
"من حقي أعيش في سلام".. احتفالية بثقافة العريش تضامنا مع أطفال فلسطين
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شهد مسرح قصر ثقافة العريش، احتفالية بعنوان "من حقي أعيش في سلام"، شارك بها طلاب من شمال سيناء، تضامنا مع أطفال فلسطين، ضمن نشاط الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
شهد مسرح قصر ثقافة العريش، احتفالية بعنوان "من حقي أعيش في سلام"، شارك بها طلاب من شمال سيناء، تضامنا مع أطفال فلسطين، ضمن نشاط الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.