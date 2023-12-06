طقس الإسكندرية.. سقوط أمطار خفيفة وسط توقعات بشدتها خلال الساعات القادمة

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم الأربعاء أجواء باردة وسط سقوط أمطار خفيفة منذ ساعات الصباح الأولى على معظم أنحاء المحافظة، ومن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار لتصل من متوسط إلى شديد خلال الساعات القادمة بنسبة تصل إلى 50%، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 19 درجة مئوية.

وجاء البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية يؤكد وجود أجواء باردة تشهدها السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تتجمع الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف البيان أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، لتسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية، بينما تحذر من الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على السادة قائدى المركبات يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها المستمر لتفادي أي تجمعات لمياه الأمطار في مناطق مختلفة داخل محافظة الإسكندرية تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وقام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بنشر 186 سيارات رفع المياه للتعامل مع للمياه فور حدوثه.