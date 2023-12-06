اليوم.. المقاولون يستضيف الداخلية بالجولة الثامنة من دوري النيل

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الداخلية على ملعب المقاولون ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ويدخل المقاولون المباراة رافعًا شعار الفوز، ويعكف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق خلال الموسم الجاري، لوضع حلول عاجلة قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام الداخلية.

وكان المقاولون العرب قد تعادل مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبياً مع بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وما زال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في الدوري، لتصحيح المسار والهروب من قاع جدول المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر

بينما فريق الداخلية يحاول الابتعاد عن مناطق الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري.