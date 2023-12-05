ريهام عبدالغفور أجهشت بالبكاء في عزاء والدها بمسجد الشرطة .. صور

تأثرت الفنانة ريهام عبدالغفور، وأجهشت بالبكاء في عزاء والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والمقام الآن بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحرص مجموعة من الفنانين على تقديم واجب عزاء الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وكان على رأسهم: محمد أبو داوود، وتامر حبيب، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، وزوجته روجينا، وإيمان العاصي، وعمر السعيد، وماجدة زكي، ولقاء سويدان، وكريم عبدالعزيز، وتامر هجرس، وسيد رجب، وحمدي الوزير، وفيدرا، ومروة عبدالمنعم، ولبلبة، وميرفت أمين، والمخرج مجدي أبو عميرة، وآخرون.

رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما، إثر حادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

شُيعت جنازته ظهر أمس الإثنين بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم: إلهام شاهين، والدكتور أشرف زكي، وأحمد بدير، ومحمد أبو داوود، ومحمد علي رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوي، وعمرو محمود ياسين، والإعلامي عمرو الليثي، وبسمة، وروجينا، وحمزة العيلي، وإيهاب فهمي، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ودنيا سمير غانم، وبشرى، وشيرين، وماجدة زكي وآخرون.

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية ، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما، والمسرح، والتليفزيون.

أشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية، التي تجاوز عددها ال100 عمل منها: أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى".