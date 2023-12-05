بالونات بألوان علم مصر.. مشاهد مبهجة بمؤتمر دعم السيسي في بورسعيد.. صور

شهد المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، مشاهد مبهجة، مساء اليوم الثلاثاء، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

حمل مشاركون بالمؤتمر بالونات بألوان علم مصر بجانب الإشارة بعلامة النصر، ورفع صور الرئيس السيسي وأعلام مصر في كافة جوانب المؤتمر الجماهيري، مرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية.

تطرق المؤتمر الذي تحدث فيه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس جامعة بورسعيد، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من الشخصيات العامة، إلى التأكيد على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني هام، وعرض جانب من ما تحقق من إنجازات في شتى المجالات على أرض بورسعيد، وما يحاك بالوطن من مخاطر بالمنطقة والأزمة الاقتصادية التي تواجه دول العالم، والتي تستلزم مزيد من الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية في شتى المجالات وسياسة الدولة المصرية الناجحة في تأمين حدودها والتصدي لأي محاولات للنيل منها.

بالونات بألوان علم مصر

بالونات وبسمة

صور الرئيس في واجهة المؤتمر