اتحاد عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، بنقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية والترفيهية، غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة ،ورؤساء نقابات ،ورؤساء اتحادات محلية ،لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها ايام 10و 11 و12 من الشهر الجاري.

واكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شكل غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية ومتابعة مستمرة من جميع ، اللجان النقابية والنقابات العامة، والاتحادات المحلية بالمحافظات، ومؤسساته المختلفة.

واضاف جبران، أن الغرفة المركزية بمقر لاتحاد العام بالقاهرة ، سوف تمارس مهامها في المتابعة إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية لمتابعة العملية الانتخابية وحث العاملين علي المشاركة في العرس الانتخابي.

ودعا رئيس الاتحاد، جميع عمال مصر في كافة القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية، الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطنى للعمال فى مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد ، فضلا عن تأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الانجازات التى حققها فى كافة القطاعات، مؤكدا أن كل غرف العمليات مستمرة فى أعمالها طوال أيام الانتخابات لمدة 24 ساعة.

كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، وذلك في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.

IMG-20231205-WA0016

IMG-20231205-WA0013

IMG-20231205-WA0014

IMG-20231205-WA0015

IMG-20231205-WA0010

IMG-20231205-WA0009

IMG-20231205-WA0011

IMG-20231205-WA0012

IMG-20231205-WA0007