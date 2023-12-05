علاء الزهيرى يستقبل رئيس جمعية الإمارات للتأمين

استقبل علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين خالد البادي، ووفد مرافق له من سوق التأمين الإماراتي ، بهدف تعزيز التعاون بين السوقين الاماراتى والمصرى

ضم الوفد الأماراتي كلا من محمد مظهر حمادة- وعضو مجلس ادارة الاتحاد الافرو أسيوي، حسين الشربينى- المدير التنفيذي- لجمعية الإمارات للتأمين، ومؤمن مختار- أمين عام الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

اثناء الزيارة

حضر اللقاء لفيف من قيادات السوق المصرى والأعضاء المنتدبين لشركات التأمين.

وهنئ الزهيرى، خالد البادي على تولى رئاسة الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين عن الفترة من 2023 وحتى 2025. وكشف عن سوق التأمين المصرى موضحاً أنه يعد أحد أقدم أسواق التأمين حيث بدأ منذ عام 1900، والدور الذى يلعبه الاتحاد المصرى للتأمين في دعم سوق التأمين المصرى من خلال لجانه الفنية والتي بلغ عددها 20 لجنة وكان أحدثها لجنة الاستدامة ولجنة التحول الرقمى ونظم المعلومات. بالإضافة إلى أن الاتحاد يقوم بإصدار نشرة إلكترونية أسبوعية بهدف رفع الوعى التأمينى لدى جميع المهتمين بصناعة التأمين محلياً وعالمياً حيث يتم إرسال هذه النشرة لأكثر من عشرة آلاف متابع.

وأشار الي أنه يأمل في الفترة القادمة أن يتم تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه في نوفمبر 2019 بين جمعية الإمارات للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين وكذلك إستمرار التعاون بين الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين في ظل رئاسة خالد البادى والاتحاد المصرى للتأمين.

وعبر خالد البادى عن سعادته باللقاء ، مشيراً إلى أنه يعتبر مصر بلده الثانى وأنه يتمنى أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون بين السوق الإماراتى والسوق المصرى.

أضاف أنه يعتزم خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفروآسيوى أن يتم تطوير خطط العمل بالاتحاد مما ينعكس بشكل إيجابى على جميع أعضاء الاتحاد.

ووجه مؤمن مختار الشكر إلى علاء الزهيرى عن الفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين وعلى الدعم الذى قدمه للاتحاد معربا عن تفاؤله بتولى خالد البادى رئاسة الاتحاد خلال العامين المقبلين

واختتم كلمته موجهاً الشكر لممثلي السوق المصرى على دعمهم المستمر للاتحاد الأفروأسيوى موضحاً أن الاتحاد يضم في عضويته حتى الآن 215 عضو فاعل و60 عضو غير فاعل من 52 دولة وأن عدد الأعضاء من السوق المصرى يبلغ 41 عضواً وبالتالي فهو من أكبر الأسواق الداعمة للاتحاد الأفروأسيوى.

وأشار شكيب أبو زيد الأمين العام لأتحاد التأمين العربي إلى أن أسواق التأمين العربية ستشهد في الفترة القادمة نمواً ملحوظاً في ظل التعاون المثمر فيما بينها ودعا جميع الحضور إلى التسجيل في المؤتمر القادم للاتحاد العام العربى للتأمين والذى يعقد في سلطنة عمان في منتصف شهر فبراير 2024.