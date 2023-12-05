موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

يستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الفارس الأبيض وزعيم الثغر السكندري في السابعة من مساء بعد غد الخميس على ملعب السلام بحضور جماهيري .

يدخل الزمالك لقاء الاتحاد السكندري برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال وذلك كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو والذى رحل عن الفريق الأبيض مؤخرا بسبب سوء النتائج .