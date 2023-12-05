محافظ القليوبية يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية

تابع، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وأجرى محافظ القليوبية جولة صباحية اليوم بمدينة قليوب تفقد خلالها لجنة مدرسة مركز شباب سنديون (اللجنة العامة) وتفقد لجنة معهد قليوب الإعدادي الثانوي بنين الأزهري (اللجنة العامة) وتفقد لجنة مدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية لغات وتفقد لجنة مدرسة علاء أبو سليم الثانوية وتفقد لجنة مدرسة عزيز المصري الابتدائية.

وأكد الهجان، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

كما تفقد المحافظ خلال جولة مسائية اليوم لجان مدينة القناطر الخيرية بمدرسة عمر مكرم بأبو الغيط ومدرسة منشأة أبو الغيط ومدرسة الشهيد محمد صديق ومدرسة عمرو بن العاص بشلقان ومدرسة الإعداديه بنات بشلقان ومدرسة الفاروق عمر بشلقان ومدرسة الشهيد عمر مجدي بالقناطر ومدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة الثانويه الصناعية بنات (اللجنة العامة) بالقناطر الخيرية، موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجان وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

يُشار إلى أنه جرى تجهيز 365 مقراً إنتخابياً و ة16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 مليون و512 ألف و 682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.