فرنسا تجمد أصول يحيى السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة

قررت فرنسا تجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار- الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر على أراضيها - لمدة ستة أشهر، وفقا لمرسوم نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية الفرنسية.

وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، على أن "الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها يحيى السنوار تخضع لتجميد أصول".

وفي نوفمبر، دعت سكرتيرة الدولة المكلفة بشؤون أوروبا، لورانس بون، إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حماس، وخاصة عقوبات مالية، والتي قد تتخذ شكل تجميد الأصول.

وفي مرسوم مماثل بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفرنسية أنه سيتم تجميد أصول محمد ضيف، وذلك لمدة ستة أشهر، حيث يرأس الجناح العسكري لحركة حماس والمدرج على القائمة الأمريكية للإرهابيين الدوليين" منذ عام 2015.