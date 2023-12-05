حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية في 3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط – أسوان- دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (63) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية - 28 بندقية خرطوش- طبنجة - 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 63 متهم لـ 46 منهم معلومات جنائية"

ضبط (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,230 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 960 جرام - كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14 متهم لـ 11 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (520) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الشابو- 3 فرد محلى وطلقة) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (838) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى- بندقية خرطوش- بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة

(4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.