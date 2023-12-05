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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بقتل نجل شقيقه بسبب خلافات أسرية بالعياط

الطفل مالك ضحية عمه
الطفل مالك ضحية عمه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عامل بمصنع طوب المتهم بقتل الطفل "مالك س م ع" 3 سنوات، نجل شقيقه بسبب خلافات مع والده بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد باختفاء نجله "مالك س م ع" 3 سنوات، في ظروف غامضة ومقيم بدائرة المركز، وبعدها وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور علي جثة الطفل المتغيب داخل جوال بترعة جرزا بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق والد المجني عليه "عامل بمصنع طوب" بسبب خلافات أسرية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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