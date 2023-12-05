أكاديمية المعلمين: لم نتدخل في أي إجراء يخص المدرسين الجدد

أكدت زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن أكاديمية المعلمين لم تتدخل في أي اجراء يخص اختيار المعلمين والمعلمات الجدد ضمن مسابقة الـ30 الف معلم.

وأضافت "زينب خليفة" لـ"البوابة نيوز": الأكاديمية مسئوليتها الترقي فقط، لافتة إلى أن هناك شكاوى وصلت لنا من المتقدمين للمسابقة والذين لم يوفقوا، ونحن ليست جهة مشاركة في أية إجراءات تخص اختيار المعلمين.

وبدأت المديريات التعليمية بالمحافظات إبرام العقود مع المعلمين المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك عقب وصول الشهادات المميكنة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يوفقوا في مسابقة "٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى"، للاطلاع على التدريب الذي لم يتم اجتيازه.