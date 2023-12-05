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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الحصول على درجة معلم للناجحين ضمن الـ30 ألف معلم بعد عامين.. اعرف التفاصيل

د.زينب خليفة
د.زينب خليفة
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قالت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن خطة التعامل مع المعلمين الجدد الناجحين والمقبولين ضمن مسابقة الـ30 الف معلم، يأتي دورنا معهم في الفترة المقبلة، وذلك عقب التعيين.

وكشفت "زينب خليفة"، لـ"البوابة نيوز"، أنه عقب تعيينهم على وظيفة معلم مساعد، يتم الحصول على دورة تدريبية عقب قرار وزير التربية والتعليم لاحقا للترقي لدرجة معلم بعد عامين والحصول على شهادة من الأكاديمية، وهي من متطلبات تعيينه كمعلم.

وبدأت المديريات التعليمية بالمحافظات إبرام العقود مع المعلمين المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك عقب وصول الشهادات المميكنة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يوفقوا في مسابقة "٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى"، للاطلاع على التدريب الذي لم يتم اجتيازه.

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