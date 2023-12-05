محافظ المنوفية يكرم طالبة ويهديها مكافأة مالية لتميزها فى حفظ القرآن الكريم

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة أسماء السيد بالصف الثانى الثانوى ابنة قرية ساحل الجوابر مركز الشهداء، وذلك تقديرا لتفوقها وتميزها فى حفظ القرآن الكريم كاملا وأدائها المتميز فى تلاوته فى أربع ساعات، جاء ذلك خلال إستقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام.

وهنأ المحافظ الطالبة وأهداها درع المحافظة وشهادة تقدير و مكافأة مالية لتميزها ونبوغها فى حفظ كتاب الله فضلا عن تفوقها الدراسى، مؤكداً على أنها نموذج مشرف وفخراً لأبناء المنوفية ومثالاً يحتذى به للأسرة المصرية فى تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم فى بناء وتنمية المجتمع.

وأعربت الطالبة عن إمتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من أبناء المحافظة والإستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق ووجهت الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الدائم للمتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التقدم.

وأكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل للمتفوقين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والإهتمام بهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كونهم أمل الحاضر والمستقبل ، متمنياً المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محلياً وعالمياً.

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