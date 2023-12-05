12 عرضا لإقليم وسط الصعيد بالموسم المسرحي الجديد

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لبدء عروض "نوادي المسرح" في الموسم الجديد، والتي يُقدم من خلالها مجموعة من العروض المسرحية من مختلف أقاليم مصر، لعدد من الشباب المبدعين.

في إقليم وسط الصعيد يقام 12 عرضا منها 3 عروض لفرقة أسيوط وهي نقطة بيضا، غرفة 707، كروان وشاهد عليهم.

ويقدم فرع ثقافة سوهاج 4 عروض منها جيف، صولجان، قلب الجبل، لفرقة سوهاج بينما تقدم فرقة طهطا عرضا بعنوان المحرك المقدس.

ويقدم فرع ثقافة المنيا 5 عروض منها أولاد مصر لفرقة أبي قرقاص، ساحر الحياة وحواديتنا لفرقة بني مزار، مذكرة الموت وراشومون لفرقة ملوي.

عروض نوادي المسرح من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تقدم خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع الأقاليم الثقافية، وبإشراف الفنان شاذلي فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد الطايع مدير النوادي.