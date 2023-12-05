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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أوهمهم بوظائف بالخارج.. القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بإمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص المتهم بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وكان قد تلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مشرف معماري، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وبرفقته 10 أشخاص بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بالإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "42 جواز سفر، مبلغ مالى" من بينهم جوازات سفر المبلغين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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