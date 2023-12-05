الأرصاد: استمرار الشبورة المائية الكثيفة غدًا الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك بعض الظواهر الجوية تشهدها القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، حيث تسيطر ظاهرة الشبور ة المائية على الأجواء وتصل لحد الضباب ومصحوبة بانعدام في الرؤية الأفقية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه يتم التواصل والتنسيق التام بين هيئة الأرصاد والمرور لمتابعة الأمور أولًا بأول، لافتا إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا يصاحبه الشبورة الكثيفة، والمتوقع استمرارها، غدًا الأربعاء، أيضًا؛ ولكنها ستكون أقل حدة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية تتكون في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتزداد كثافتها بشكل كبير من الساعة 3 فجرًا وحتى سطوع أشعة الشمس.