30 توجيه من محافظ الدقهلية بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية

أصدر أيمن مختار، محافظ الدقهلية، 30 توجيه لرؤساء المراكز والمدن والأحيا ووكلاء الوزارات المعنية بشأن الإستعداد للإنتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال فتح غرف عمليات على مستوى المحافظة بالكامل داخل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات ، وتوفير الأثاث المناسب للجان، وشحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع قبل الانتخابات ، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي، والتأكيد على تسوية وتمهيد الطريق المؤدى إلى اللجان ، وعمل مظلات أمام اللجان واستراحات للمواطنين، ونظافة الشوارع والأماكن المحيطة باللجان.

وكلف المحافظ بتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة، ورفع الإشغالات القريبة من اللجان وحول المدارس ،وحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحرك للمواطنين كبار السن غير القادرين والمعاقين وذوي الهمم ، والمرور الميداني المستمر على جميع مقار اللجان العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها ، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية ، ونظافة المدرسة و(المعهد) وأماكن اللجان بصفة دورية ، وتوفير عامل بالمدرسة و (المعهد) وحضور مدير المدرسة و(المعهد) لتوفير احتياجات اللجان طول فترة الانتخابات.

وشدد مختار على ضرورة توفير مولد كهرباء بالمدرسة و (المعهد) والتأكد من جاهزيته، وتقليم الأشجار وعمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان، وصيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها ،وعمل فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات، وتوفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية ، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أي مشاكل في حينها ، توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأولية ،وحضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات ، وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة وكذا المستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي طوارئ .

كما كلف المحافظ بتفعيل خطة الطوارئ استعدادا للانتخابات بالأماكن الهامة والحيوية وبالقرب من مقار اللجان ، وموافاة المحافظة بأماكن تمركز سيارات الإسعاف ورقم تليفون المسؤول عنها ، وأخطار السادة رؤساء الوحدات المحلية بأماكن التمركز وتليفون المسؤول عنها ، والمرور على محولات الكهرباء وصيانتها والعمل على صيانة الأسلاك والتوصيلات ، وإلغاء قطع التيار الكهربائي أثناء سير العملية الانتخابية ، وتوفير سيارات طوارئ للصيانة الفورية حال وقوع أزمة ، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وصيانة الأعطال في حينها، والتأكيد على ضرورة عدم قطع المياه أثناء العملية الانتخابية وتوفير سيارات كسح مياه بنسبة كبيرة حال سقوط الأمطار ، ومراجعة الصرف الصحي وتطهير البلاعات بصفة دورية ،وتطهير خزانات المياه بجميع اللجان، ورفع مستوى شبكات الاتصال بأماكن اللجان، والتأكد من توصيل الحرارة لجميع تليفونات اللجان والعمل على توفير الخبز للعاملين باللجان وقوات التأمين.

ولفت مختار الى ضرورة التأكد من تجهيز جميع المقرات الانتخابية بمراكز الشباب،وصيانة الكهرباء والسباكة بمراكز الشباب الموجودة بها، وتوفير أماكن مناسبة استراحات للمواطنين ،ونظافة المكان ودورات المياه ، وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائي حال انقطاع التيار وتوفير الأثاث المناسب باللجان وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع المسؤولين باللجان لحل مشاكل في حينها وتوفير المستلزمات الطبية بصندوق الإسعافات الأولية داخل اللجان.

ووجه "مختار"لضرورة تمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان الانتخابية وفي محيطها للتعامل الفوري مع ايه حالات طارئة وتقديم الرعاية الصحية لها.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية 4 ملايين و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 665 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.