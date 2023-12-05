ربة منزل تحاول إنهاء حياتها بـ"سم فئران" بعد خلاف مع زوجها بالدقهلية

حاولت ربة منزل بقرية ظفر مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية إنهاء حياتها بتناول مادة كيماوية "سم فئران" وذلك بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها ونيتها التخلص من حياتها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى الامديد المركزي بوصول "هاله.م.ا.م"،18عاما، ربة منزل ومقيمة قرية ظفر دائرة المركز مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وبالفحص وسؤال المصابة قررت قيامها بتناول مادة سامة "سم الفئران" حال تواجدها بمنزل أهليتها بقصد الانتحار مما أدى الى حدوث إصابتها وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وزوجها ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3486 إدارى مركز شرطة تمي الأمديد والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.