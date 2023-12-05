المطران عطا الله حنا : " كان الله في عون أهلنا في غزة "

دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الى بذل الجهود المطلوبة من اجل ان تتوقف الحرب الدائرة حاليا والتي تستهدف قطاع غزة حيث ان هنالك اناس ابرياء يستهدفون كبارا وصغارا ورجالا ونساء وخاصة شريحة الاطفال في مشهد مروع يدل على الوحشية والهمجية التي نشهدها في ظل هذا العدوان .

وتسأل “حنا” اين هو العالم المتحضر من مأساة غزة؟ ، اين هو العالم الذي ينادي بحقوق الانسان والاطفال مما يحدث بحق الاطفال في غزة الذين لم يروا شيئا من الحياة سوى الحرب والقتل والدمار والدماء .

ووجه “حنا” صرخة لعلها تصل الى حيثما يجب ان تصل: " يا ايها الاحرار في هذا العالم توحدوا من اجل وقف هذه الحرب" ، فلم يعد باستطاعتنا تحمل هذه المآسي ولم يعد باستطاعتنا تحمل هذه الكارثة والمشاهد المروعة التي لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري. لم يعد بمقدورنا احتمال مآساة شعب يعاقب وذنب هذا الشعب انهم يعيشون في قطاع غزة وقد حكم عليهم بالاعدام وتهمتهم الوحيدة انهم يعيشون في هذا القطاع .

وتابع “حنا ” : اين هي القيم الانسانية ، اين هي حقوق الانسان ، اين هي حقوق الاطفال ، اين هم اولئك الذين يتشدقون بهذه الحقوق وهم يغضون الطرف عن الجرائم المرتكبة في غزة.

واستطرد “حنا” ، هذه ليست حرب وليست عدوانا اعتياديا بل هي اخطر من هذا وذاك انها مأساة حقيقية نتمنى ان تتدخل الارادة الالهية اولا وثانيا الاحرار في مشارق الارض ومغاربها من اجل ان تتوقف هذه المحنة حقنا للدماء ووقفا للدمار .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم ، كان الله في عون اهلنا في غزة الذين يتعرضون لهذه الممارسات الظالمة الغير مسبوقة والتي تذكرنا بالحروب العالمية وبسياسات التطهير العرقي وبكثير من المآسي التي عانى منها هذا العالم وعبر عقود وسنوات مضت.