نقابة المهن التمثيلية تنعى رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى فى بيان لها اليوم، رحيل المنتجة ناهد فريد شوقى، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ٧٢ عاما.

ونشرت النقابة فى بيانها: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي”.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ وابنتها الفنانة ناهد السباعي؛ وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتشيع صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ولم يتم تحديد ميعاد ومكان العزاء إلى الآن.