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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقابة المهن التمثيلية تنعى رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
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نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى فى بيان لها اليوم، رحيل المنتجة ناهد فريد شوقى، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ٧٢ عاما. 

ونشرت النقابة فى بيانها: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي”.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ وابنتها الفنانة ناهد السباعي؛ وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". 

وتشيع صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ولم يتم تحديد ميعاد ومكان العزاء إلى الآن.

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية أشرف ذكي المنتجة ناهد فريد شوقي ناهد السباعي الفنانة رانيا فريد شوقى