بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية بميدان العتبة وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء، على الطرق والمحاور الرئيسية.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن ميدان العتبة يشهد كثافات مرورية نسبية حتي شارع عبد العزيز، ثم تباطؤ لحركة السيارات حتى ميدان طلعت حرب، موضحة أن هناك سيولة مرورية بميدان طلعت حرب مستمرة حتى المتحف المصري، كما ظهرت كثافات مرورية نسبية بداية من كوبري أكتوبر حتى شبرا مصر.

وأضافت "الحملاوي" أن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية من محطة المريوطية حتى الطوابق، إضافة إلى وجود كثافات نسبية حتى محطة العريش وبداية من محور صفط حتى إشارة جامعة القاهرة.

وتابعت، أن هناك كثافات نسبية ليست مؤثرة بطريق عبد المنعم رياض وخاصة أعلى نهر النيل والطريق المؤدي إلى الجامعة.