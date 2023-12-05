فحص طبي لثلاثي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

يخضع ثلاثي الأهلي أنتوني موديست ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم للفحص الطبي على هامش مران الفريق اليوم، لتحديد موقفهم من الانتظام فى التدريبات الجماعية، بعدما اشتكى الثلاثي من إصابات مختلفة.

واشتكى موديست من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، بينما عانى عبد المنعم من كدمة في الكاحل، فيما يشكو ياسر إبراهيم من الإصابة بكدمة أعلى الركبة تعرض لها في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز.

ويحدد الفحص الطبي موقف موديست من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد، بعدما بات قريبا من اللحاق بمباراة الجمعة المقبل بعد أنهى مرحلة كبيرة من برنامجه التأهيلي، ونفس الوضع بالنسبة لياسر إبراهيم الذي جاءت إصابته بسيطة وقد يشارك فى مران اليوم بشكل طبيعي، فيما يواجه عبد المنعم صعوبة فى اللحاق بمباراة بطل الجزائر.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثاني عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع ومازيمبي الكونغولي.