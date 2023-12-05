القاهرة الإخبارية: أكثر من 5500 معتقل فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر

أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 5 آلاف و500 معتقل في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المستعرة ضد قطاع غزة لليوم الستين علي التوالي حيث نفذت طائرات الاحتلال عشرات الأحزمة النارية على مختلف مناطق قطاع غزة خاصة رفح وخان يونس.

فقد تجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب ال ١٦ ألف فيما زاد عدد الجرحى عن ٤٢ الفا.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي مُتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

