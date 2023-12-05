بوليتيكو: مسؤولون في إدارة بايدن يضعون خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة

صرحت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مسؤولون في إدارة بايدن يضعون خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وأن خطة ما بعد الحرب تقوم على سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع في النهاية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن التصور الأمريكي لوضع غزة بعد الحرب ربما يضع إدارة بايدن على مسار تصادمي مع إسرائيل، وأن التصور الأمريكي يتمثل بدء عملية إعادة إعمار متعددة المراحل في غزة فور انتهاء الحرب.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أصيب طفل وشابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بني نعيم، شرق الخليل.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانة ضد الشعب الفلسطيني، فقام بقطع الاتصالات للمرة الرابعة منذ بداية العدوان عن قطاع غزة بشكل متعمد.