أوبرا القاهرة تحيى ذكرى ميلاد ماريا كالاس بمقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس الإثنين، حفلا فنيا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، بالمسرح الصغير، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد مغنية الأوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس، بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة.

تضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بأدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفني منها: افتتاحية نورما للأوركسترا، وتوراندوت - توسكا لـ بوتشينى، والوالى لـ كاتالانى، وأدريانا لسيليا، وكارمن لبيزيه، وكافاليرا روستيكانا لماسكانى، وفاوست لجاوند.

وذلك بمشاركة المطربات: تحية شمس الدين، ومنى رفلة، وداليا فاروق، ودينا اسكندر، واليونانية سونيا ثيودريدو.

ولدت ماريا كالاس، في الثاني من ديسمبر 1923، ودرست العزف على البيانو وأصول الغناء اليوناني، وتميز صوتها بالقدرة العظيمة على التلوين وأداء المهارات الصوتية.

تألقت كالاس في أداء أوبرا عايدة عام 1949 في ميلانو، كما قدمت العديد من الأدوار الأخرى، وحصلت على العديد من الجوائز منها: جائزة جرامي لإنجاز العمر، ونجمة على ممر الشهرة في هوليوود، ووسام استحقاق الجمهورية الإيطالية.