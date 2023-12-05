فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين وأطراف مخيمها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها أربع جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضاف أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وبين أن قوات الاحتلال انتشرت أيضا في محيط مستشفى جنين وحي الزهراء ودوار الداخلية وأطراف المخيم.

وفور عملية الاقتحام، باشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مسجد طوالبة، وحي الزهراء، والطرق المؤدية للمخيم، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ "العنيفة" في محيط دوار السينما والداخلية وشارع الناصرة وحي البساتين.